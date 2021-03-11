Президента Украины Владимира Зеленского убедили в том, что звонок американского лидера Джо Байдена последует в том случае, если партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) будет запрещена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

Олег Царев: Зеленский может запретить ОПЗЖ и партию Шария, а также арестовать Медведчука и Деркача © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Гордон заявил, что 15 марта граждане Украины узнают некую судьбоносную для жизни страны информацию. Но какую именно, он не уточнил. Позднее он рассказал, что речь идет о фильме-расследовании Bellingcat о «вагнеровцах».

«Я не знаю, что имел в виду Дмитрий Гордон. Но из таких серьезных событий и решений, которые должен принять Зеленский, это условие, при котором Байден должен будет позвонить ему. Зеленского убедили в том, что звонок последует, если партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчука—Рабиновича—Бойко—Левочкина будет запрещена. Уже найдена юридическая возможность, как это сделать», — сказал Царев.

В четверг, 11 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в ходе которого, по данным украинских СМИ, может быть принят ряд стратегически важных для государства вопросов, в том числе вопрос ареста одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и запрета «Партии Шария».

В конце июля 2020 года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Впоследствии выяснилось, что провокация была подстроена Службой безопасности Украины с целью вывезти в страну тех из них, кто якобы принимал участие в событиях в Донбассе.

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