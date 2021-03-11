Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что 15 марта граждане Украины узнают некую судьбоносную для жизни страны информацию. Но какую именно, он не уточнил. Позднее он рассказал, что речь идет о фильме-расследовании Bellingcat о «вагнеровцах».
«Я не знаю, что имел в виду Дмитрий Гордон. Но из таких серьезных событий и решений, которые должен принять Зеленский, это условие, при котором Байден должен будет позвонить ему. Зеленского убедили в том, что звонок последует, если партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчука—Рабиновича—Бойко—Левочкина будет запрещена. Уже найдена юридическая возможность, как это сделать», — сказал Царев.
В четверг, 11 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в ходе которого, по данным украинских СМИ, может быть принят ряд стратегически важных для государства вопросов, в том числе вопрос ареста одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и запрета «Партии Шария».
В конце июля 2020 года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Впоследствии выяснилось, что провокация была подстроена Службой безопасности Украины с целью вывезти в страну тех из них, кто якобы принимал участие в событиях в Донбассе.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.