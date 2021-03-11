Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент в детском садике в Черновцах, где отец девочки пожаловался на травлю со стороны воспитателей из-за того, что отказался сдавать деньги на праздник. Об этом губернатор Черновицкой области Сергей Осачук сообщил на своей странице в Facebook 10 марта

Украинки рассказали о самых нежеланных подарках на 8 Марта © Стрингер | Стрингер | Перейти в фотобанк

Помогал девочке уносить коробки ее отец Игорь Лесько. Мужчина рассказал, что его дочь воспитатели не только оставили без подарка, но и прислали ему фото, как девочка сидит одна, а другие малыши играют с новыми игрушками.

«Когда из-за черствости взрослых пятилетней Маргарите в садике не досталось на праздник равноправия женщин подарка, это случай для оценки черновицких городских руководителей. А сегодня Маргарита получила презент от президента Украины и рассказала по секрету о своих мечтах. Пусть они сбудутся, а о равенстве прав мы будем заботиться не только в праздничный день», — заявил Осачук.

Тем временем воспитательнице уже объявили выговор. После скандального случая управление образования горсовета обратилось в Нацполицию с требованием рассмотреть инцидент на предмет возможного буллинга.