По его словам, девочка, которую в детсаде лишили подарка на 8 Марта, получила сувениры от главы государства. Кроме того, пятилетней Маргарите устроили экскурсию по кабинету председателя облгосадминистрации.
Помогал девочке уносить коробки ее отец Игорь Лесько. Мужчина рассказал, что его дочь воспитатели не только оставили без подарка, но и прислали ему фото, как девочка сидит одна, а другие малыши играют с новыми игрушками.
«Когда из-за черствости взрослых пятилетней Маргарите в садике не досталось на праздник равноправия женщин подарка, это случай для оценки черновицких городских руководителей. А сегодня Маргарита получила презент от президента Украины и рассказала по секрету о своих мечтах. Пусть они сбудутся, а о равенстве прав мы будем заботиться не только в праздничный день», — заявил Осачук.
Тем временем воспитательнице уже объявили выговор. После скандального случая управление образования горсовета обратилось в Нацполицию с требованием рассмотреть инцидент на предмет возможного буллинга.