Украинский артист и продюсер Андрей Данилко опубликовал фото с записи юбилейного эфира программы «Орел и решка», в котором он принял участие в качестве ведущего в паре с певицей Верой Брежневой. Пост со съемок он выложил в Instagram 10 марта

«Веруня, жги»: Данилко показал первое цветное фото Сердючки © РИА Новости, Максим Ли | Перейти в фотобанк Верки Сердючки. На фото он сидит со своей сценической мамой в замке за огромным столом, уставленным блюдами.

По условиям программы пара ведущих в самом начале эфира бросает монетку, определяя, кому какой бюджет путешествия достанется: всего 100 долларов на все или золотая карта с неограниченным лимитом.

«Ясно, у кого золотая карта», «Ничего себе, девчата, хватит кушать, скоро лето», «Социальная дистанция», «В гостях у Пугачевой и Галкина?» — прокомментировали увиденное подписчики.

Читайте также: «Натюрморт огонь»: Данилко намекнул поклонникам с помощью фруктов.

Другие пользователи передали персонажу Данилко большой привет из России и написали, что очень ждут артиста в гости, что тут же вызвало гнев некоторых украинских подписчиков.

«Вы ничего не перепутали? Верка живет в Украине, при чем здесь Россия?», «Вы запамятовали, наверное, я Вам напомню. На востоке Украины война с российским агрессором, Крым был аннексирован Россией неправомерно, о каких выступлениях идет речь?» — написали украинцы.

В 2014 году на востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.

В том же году жители Крыма проголосовали за возвращение своего региона в состав РФ, что украинские власти до сих пор не признали и считают полуостров своим. Для поездки в Крым руководство Украины вынуждает запросить разрешения у них. Всем, кто нарушает это требование, запрещают въезд в страну. Касается это и медийных персон.

Также украинские артисты попадают под шквал критики, а порой и реальных действий радикалов, не согласных с их выступлениями в России или сотрудничеством с российскими коллегами.