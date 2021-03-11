«СБУ направила в Минюст какое-то письмо с какими-то выводами экспертов и попросила подать иск о запрете "Партии Шария". Минюст пишет в этот же день иск и направляет в суд», — написала Шарий.
По ее словам, основания для закрытия партии одни — «ликвидация независимости, разжигание войны».
«Мы никогда таким не занимались, конечно. В чем заключаются основания для запрета — неизвестно», — добавила шеф-редактор «Шарий.net».
Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает блогера Анатолия Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды.
По словам следователей, он якобы осуществлял «противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».
Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве.