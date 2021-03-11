Министерство юстиции обратилось в суд с требованием запретить деятельность «Партии Шария» по запросу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 10 марта в своем Telegram-канале сообщила шеф-редактор «Шарий.net» Ольга Шарий

«СБУ направила в Минюст какое-то письмо с какими-то выводами экспертов и попросила подать иск о запрете "Партии Шария". Минюст пишет в этот же день иск и направляет в суд», — написала Шарий.

Уголовное дело против Шария: политическое преследование блогера ради запрета его партии © Facebook, Партія Шарія

«Мы никогда таким не занимались, конечно. В чем заключаются основания для запрета — неизвестно», — добавила шеф-редактор «Шарий.net».

Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает блогера Анатолия Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды.

По словам следователей, он якобы осуществлял «противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».

Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве.