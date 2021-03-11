Спутниковые сети и интернет-провайдеры Крыма не отключали украинские телеканалы с 2014 года. Они полноценно работали, рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Крымский эксперт назвал болевые точки, по которым успешно бьет украинская пропаганда © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Он добавил, что проекты вроде телеканала «Дом» по форме и содержанию «больше всего напоминают "отмывочные конторы", которые просто-напросто занимаются освоением нескромных бюджетов».

«Других функций данного СМИ я, честно говоря, не вижу», — подытожил эксперт.

Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где она с помощью имеющегося у нее телеканала «Дом» начала проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.