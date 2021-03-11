«При желании у каждого была возможность их посмотреть. Почему так было сделано? Не знаю. Я бы их отключил. Видимо, или было принято такое решение, или не было технических возможностей. Как это сказывается на формировании общественного мнения крымчан? Думаю, никак. Потому что когда ты включаешь украинский телеканал или читаешь на серьезных ресурсах новости о том, что в Крыму появилось кладбище для умерших от голода людей, то любой здравомыслящий человек выйдет на улицу и поймет, что это полный бред. Никакого влияния эти пропагандистские процессы оказывать не могут», — сказал Кнырик.
Он добавил, что проекты вроде телеканала «Дом» по форме и содержанию «больше всего напоминают "отмывочные конторы", которые просто-напросто занимаются освоением нескромных бюджетов».
«Других функций данного СМИ я, честно говоря, не вижу», — подытожил эксперт.
Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где она с помощью имеющегося у нее телеканала «Дом» начала проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.