Переговоры на уровне советников лидеров «нормандской четверки» состоятся в ближайшее время и пройдут в формате видеоконференции. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Офиса президента Украины

Ермак заявил о доработке плана по Донбассу © пресс-служба президента Украины Андрей Ермак встретился в Киеве с послами стран G20.

«Андрей Ермак поблагодарил партнеров Украины по "нормандской четверке" — Францию и Германию — за их предложения и усилия в вопросе достижения мира в Донбассе. Он сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств — участников "нормандского формата", на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта», — говорится в материале Офиса.

Помимо этого на встрече обсуждалась текущая ситуация в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.