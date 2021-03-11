Пятый президент Украины Петр Порошенко во время нахождения на своем посту имел «большие договорняки» с Россией из-за своей жадности. Об этом 10 марта в эфире «Эха Москвы» заявил украинский журналист Дмитрий Гордон

Корнилов объяснил, почему Россия ввела санкции против Порошенко только сейчас © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Гордон добавил, что «время договорняков проходит и дальше будет суровая реальность».

В январе Госбюро расследований возбудило очередное уголовное дело против Порошенко. Производство начали по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дело было открыто в связи с работой кондитерской фабрики Roshen в российском Липецке.

Известно, что Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег, попытке конституционного переворота и других. По большинству из них он проходит свидетелем. Статус подозреваемого Порошенко получил в деле о незаконном назначении руководства Службы внешней разведки.