«Его подвесили за его бизнес, как кота за яйца. И поэтому у него работала прекрасно практически все годы войны Липецкая фабрика [Roshen], и его сраные конфеты продавались по всей России и на оккупированных территориях [Донецкой и Луганской областей] в частности. И в Крыму. Мыслимо ли это?» — возмутился он.
Гордон добавил, что «время договорняков проходит и дальше будет суровая реальность».
В январе Госбюро расследований возбудило очередное уголовное дело против Порошенко. Производство начали по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дело было открыто в связи с работой кондитерской фабрики Roshen в российском Липецке.
Известно, что Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег, попытке конституционного переворота и других. По большинству из них он проходит свидетелем. Статус подозреваемого Порошенко получил в деле о незаконном назначении руководства Службы внешней разведки.