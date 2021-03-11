Украинский журналист Дмитрий Гордон, который на днях предрек Украине тяжелые испытания, 10 марта в эфире «Эха Москвы» связал их с выходом фильма исследовательской организации Bellingcat о 33 «вагнеровцах»

Тройная провокация. Как украинцы прокололись на «вагнеровцах» и что сделали потом © кадр из видео задержания

По его словам, Bellingcat может перенести выход фильма, так как журналисты якобы решили опросить еще нескольких сотрудников Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Гордон добавил, что операция была провалена из-за предательства внутри украинского руководства, и «люди, которые стали предателями, будут названы в этом расследовании».

На вопрос ведущей о том, повлияет ли выход фильма на ситуацию внутри Украины, журналист ответил, что он «взорвет общество». Также Гордон добавил, что «полезна любая правда».

Ранее Гордон заявил, что 15 марта станет решающим для Украины днем. По его словам, граждане вскоре узнают информацию, которая станет судьбоносной для страны и общества. По данным Telegram-канала «Шептун», речь шла о дне выхода фильма исследовательской организации Bellingcat о главе Офиса президента Андрее Ермаке и его роли в срыве спецоперации против «вагнеровцев».

В конце июля 2020 года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Впоследствии выяснилось, что провокация была подстроена Службой безопасности Украины с целью вывезти в страну тех из них, кто якобы принимал участие в событиях в Донбассе.