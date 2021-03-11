Дальнейшее развитие событий в Белоруссии во многом зависит от экономической ситуации. Об этом рассказал известный белорусский радиожурналист Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Шарапов: Многовекторность в Беларуси может обрести второе дыхание © Facebook, Вячеслав Шарапов Светлана Тихановская в интервью немецкому издания выразила мнение, что «режим Лукашенко» падет весной. В то же время сам президент Александр Лукашенко заявляет, что никакого трансфера власти в Белоруссии быть не может.

Если действующей власти удастся сдержать рост цен на социально значимые товары и медикаменты без угрозы возникновения дефицита и если удастся обеспечить экономическую стабильность, то в ближайшее время мы вряд ли увидим какие-то волнения, считает эксперт.

«Наиболее вероятно, что особо прозападно настроенная часть активного населения просто будет пытаться "тихо свалить за бугор", а сторонники интеграции с Россией продолжат рассуждать о выгодах, которые несёт с собой союзный проект. Является ли всё это закономерным, эволюционным процессом? Посмотрим», — рассуждает Шарапов.

Пока же протест, который локализировался на городских кухнях, многое переосмыслил, пересмотрел отношение к своим лидерам, которые в большинстве своем находятся за границей, и, следовательно, утратил свою энергию, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.