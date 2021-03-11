Многовекторная тактика Белоруссии может обрести второе дыхание, поскольку Запад, который, наверное, уже понял, что ставить на протест малоперспективно, сейчас занят своими пандемическими, экономическими и прочими проблемами. Об этом рассказал известный белорусский радиожурналист Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Шарапов: У Лукашенко четко прозвучало: Россия — наш геополитический союзник © Facebook, Вячеслав Шарапов Александр Лукашенко заявил, что, существуя как суверенное независимое государство, Белоруссия может выстроить систему отношений, которая будет мощнее, «нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий».

Однако Польша и Литва как форпост влияния на Белоруссию будут продолжать свои попытки ситуационно воздействовать на те или иные процессы и портить кровь по мелочам, прогнозирует эксперт.

«В этой связи намерения Беларуси наладить отношения с Западом станут рутинным процессом с попытками достижения взаимных компромиссов там, где это возможно, и попытками наладить диалог в особо проблемных вопросах», — считает Шарапов.

В то же время тезис Лукашенко о выстраивании в Белоруссии системы отношений, которая будет мощнее, «нежели в самой РФ взаимоотношения отдельных территорий», требует конкретики, и им заинтересуются в Кремле, заключил собеседник издания.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.