Тезис Александра Лукашенко о выстраивании в Белоруссии системы отношений, которая будет мощнее, «нежели в самой РФ взаимоотношения отдельных территорий», требует конкретики. Об этом рассказал известный белорусский радиожурналист Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Шарапов: Многовекторность в Беларуси может обрести второе дыхание © Facebook, Вячеслав Шарапов

Тем не менее с учетом текущей международной обстановки объявление о каких-то прорывных решениях в союзных отношениях стало бы серьезным дополнительным раздражителем и поводом для мощнейших санкций со стороны западных партнёров Москвы и Минска, полагает эксперт.

«Однако тезис о выстраивании системы отношений, которая будет мощнее, "нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", все же, на мой взгляд, требует конкретики. Будет ли это расшифровано? Посмотрим. Думаю, в Кремле с интересом отнеслись к этим словам белорусского лидера», — указал Шарапов.

При этом многовекторная тактика может обрести второе дыхание, поскольку Запад, который, наверное, уже понял, что ставить на протест малоперспективно, сейчас занят своими пандемическими, экономическими и прочими проблемами, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.