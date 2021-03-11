Ранее Лукашенко заявил, что, существуя как суверенное независимое государство, Белоруссия может выстроить систему отношений, которая будет мощнее, «нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий».
Это сигнал своему окружению, что пока все по-прежнему, пояснил эксперт.
«Здесь нет никакого хитрого плана и попыток завуалировать уступки, как некоторые подозревают. Потому что стратегические договоренности скрыть нельзя, и при наличии фундаментальных межгосударственных соглашений ответственность за их содержание все равно ложится на главу государства», — указал Лущ.
Политик также отметил, что речь никогда не шла о вступлении белорусской республики в состав Российской Федерации, и в договоре о Союзном государстве четко прописано, что «союзное государство базируется на принципах суверенного равенства государств».
Само собой разумеется, что в качестве суверенной страны РБ представляет для России гораздо больший интерес, нежели в статусе еще одной административно-территориальной единицы, потому что всегда лучше иметь союзника в лице самостоятельного государства, нежели прирасти еще одним субъектом федерации, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.