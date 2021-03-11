То, что Александр Лукашенко делает акцент на незыблемости белорусского суверенитета, доказывает невысокую результативность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Об этом рассказал лидер партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Лущ: Интеграция РФ и Белоруссии - вопрос следующих поколений © из личного архива Сергея Луща

Это сигнал своему окружению, что пока все по-прежнему, пояснил эксперт.

«Здесь нет никакого хитрого плана и попыток завуалировать уступки, как некоторые подозревают. Потому что стратегические договоренности скрыть нельзя, и при наличии фундаментальных межгосударственных соглашений ответственность за их содержание все равно ложится на главу государства», — указал Лущ.

Политик также отметил, что речь никогда не шла о вступлении белорусской республики в состав Российской Федерации, и в договоре о Союзном государстве четко прописано, что «союзное государство базируется на принципах суверенного равенства государств».

Само собой разумеется, что в качестве суверенной страны РБ представляет для России гораздо больший интерес, нежели в статусе еще одной административно-территориальной единицы, потому что всегда лучше иметь союзника в лице самостоятельного государства, нежели прирасти еще одним субъектом федерации, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.