Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Вашингтон опасается того, что Украина в очередной раз сменит вектор, поскольку в обществе медленно, но происходит общественное отрезвление, что морковка Запада — интеграция — оказалась обманом, что НАТО не защитит, что Вашингтон использует Украину лишь как инструмент в своих геополитических играх и не более, пояснил эксперт.
«И это может сыграть на руку политическим силам, ориентированным на дружбу с Россией, но без поцелуев. Я имею в виду как раз ОПЗЖ. Это и привело к этому решению», — рассуждает Золотарев.
Понятно, что никогда теплых чувств Зеленский к Медведчуку не питал, но до недавнего времени его позиция была вполне сдержанной, заключил политолог.
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