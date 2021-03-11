У Владимира Зеленского были коммуникации с командой Виктора Медведчука, но имено внешний фактор стал ключевым в принятии решения о санкциях и блокировании оппозиционных каналов. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Андрей Золотарев о «Спутнике V» и вакцинации на Украине © Facebook, Золотарев Андрей Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Вашингтон опасается того, что Украина в очередной раз сменит вектор, поскольку в обществе медленно, но происходит общественное отрезвление, что морковка Запада — интеграция — оказалась обманом, что НАТО не защитит, что Вашингтон использует Украину лишь как инструмент в своих геополитических играх и не более, пояснил эксперт.

«И это может сыграть на руку политическим силам, ориентированным на дружбу с Россией, но без поцелуев. Я имею в виду как раз ОПЗЖ. Это и привело к этому решению», — рассуждает Золотарев.

Понятно, что никогда теплых чувств Зеленский к Медведчуку не питал, но до недавнего времени его позиция была вполне сдержанной, заключил политолог.

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