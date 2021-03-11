Стремление украинского руководства к эскалации в Донбассе вызвано тяжелой социально-экономической ситуацией в стране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Марат Баширов

Рейтинг Стерненко и другие социологические диковины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины

Полностью интервью можно прочитать здесь.

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в начале марта, Владимира Зеленского на выборах поддержали бы 22,5% респондентов. В январе этот показатель составлял 26%.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».