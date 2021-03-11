«В этом есть элемент авантюры, чтобы отвлечь население, может быть, запугать в связи с тем, что падает рейтинг и у господина Зеленского, и у его партии «Слуга народа», — считает собеседник издания.
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По данным опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в начале марта, Владимира Зеленского на выборах поддержали бы 22,5% респондентов. В январе этот показатель составлял 26%.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».