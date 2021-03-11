Юлия Тимошенко вполне могла бы стать премьер-министром Украины при президентстве Владимира Зеленского, но в команде главы государства есть фобии на этот счет. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Тимошенко обещает в прямом эфире достать из Днепра казацкие лодки © УНИАН

«Дело в том, что Зеленский, видимо, побаивается слишком сильного премьера, учитывая специфику украинской власти, — у нас же парламентско-президентская республика. А как известно, власть не дают — власть берут. И сильный премьер может столько набрать власти, что и президенту не останется», — указал Золотарев.

Но в целом у Тимошенко есть опыт преодоления кризиса 2009 года, она достаточно жесткий менеджер, который умеет других заставить работать, и во всяком случае уж марионеткой олигархов и МВФ ее назвать нельзя, констатировал политолог.

В качестве сильного премьера для трудных времен она намного адекватнее того же Юрия Витренко, потому что улучшение финансового состояния нефти и газа за счет повышения тарифов сложно назвать выдающимся решением, заключил собеседник издания.

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