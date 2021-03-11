Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов является политическим аутистом, который живет в своем виртуальном мире, не стоит относиться серьезно к его прогнозам. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: Обострение в Донбассе начнется, как только закончится распутица © Facebook, Золотарев Андрей Петр Порошенко готов возглавить правительство Украины. Турчинов также отметил, что «Европейская солидарность» теоретически готова войти в парламентскую коалицию со «Слугой народа», если депутаты из президентской партии «прозреют и захотят работать на свою страну».

Эксперт отметил, что в этом виртуальном мире Турчинова президент РФ Владимир Путин по-прежнему собирается напасть на Украину, которая является последним оплотом Запада в борьбе с «Мордором».

«Тем не менее для Порошенко, конечно, это был бы выигрыш. Для Зеленского, безусловно, поражение, поскольку он повторит судьбу Ющенко в случае такого альянса: Ющенко в альянсе с Януковичем больше проиграл, чем выиграл. Точно так же и для Зеленского. Но я думаю, на Банковой вполне адекватно оценивают, что Петр Порошенко — это чемпион по антирейтингу, и даже его паства — те, кто еще пару лет назад внимал «Армії. Мови. Вірі», — теперь хочет работы, зарплаты, адекватных тарифов», — подчеркнул Золотарев.

Ничего из этого Порошенко предложить не может, поэтому вариант альянса с Порошенко, как бы этого ни хотелось Вашингтону, будет самоубийственным для Зеленского, заключил политолог.

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