Белорусским политэмигрантам во главе со Светланой Тихановской, находящимся на содержании расчетливых людей, требующих результата, хотелось бы скорее выйти на конкретику. Об этом рассказал лидер партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Беларусь должна быть союзником России, а не еще одним субъектом РФ © из личного архива Сергея Луща

Именно поэтому Тихановская и ее команда делают мобилизационные заявления, пояснил эксперт.

«Пока все предыдущие призывы не имели существенного выхлопа. Хотя весна по определению политически активный период, и какую-то картинку оппозиция, конечно, покажет», — указал Лущ.

Когда же Лукашенко говорил о невозможности трансфера власти, то, очевидно, он имел в виду невозможность переговоров именно с прозападной оппозицией, потому что референдум по новой конституции (январь-февраль 2022 года) и последующие затем президентские выборы глава республики озвучил совершенно четко, уточнил политик.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.