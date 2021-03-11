Белорусские протесты уже не будут такими мощными, как осенью минувшего года, но, даже находясь в состоянии легкого тления, они опасны, потому что любой форс-мажор послужит искрой для развития кризиса. Об этом рассказал лидер партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Беларусь должна быть союзником России, а не еще одним субъектом РФ © из личного архива Сергея Луща

Но главное, в январе-феврале следующего года анонсировано проведение референдума по новой конституции, и эту кампанию оппозиция, безусловно, постарается использовать по сценарию 9 августа, считает Лущ.

Быстро и качественно решить вопрос с протестами можно через запуск партийного строительства, поскольку именно партии способны аккумулировать политически активных граждан и направить их эмоциональный порыв в конструктивное легальное русло, подытожил политик.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.