«Как раньше уже не будет. Об этом, собственно, говорил неоднократно и сам президент Беларуси. К тому же причины, спровоцировавшие общественно-политический кризис, не устранены», — указал эксперт.
Но главное, в январе-феврале следующего года анонсировано проведение референдума по новой конституции, и эту кампанию оппозиция, безусловно, постарается использовать по сценарию 9 августа, считает Лущ.
Быстро и качественно решить вопрос с протестами можно через запуск партийного строительства, поскольку именно партии способны аккумулировать политически активных граждан и направить их эмоциональный порыв в конструктивное легальное русло, подытожил политик.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.