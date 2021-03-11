Казахстан не хочет слезать с нефтяной иглы, потому что это очень неприятная процедура. Об этом рассказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев

«Не делаем мы это по одной простой причине. Это достаточно неприятно и больно в моменте. Но либо мы рано или поздно сами решим потерпеть эти неприятности и вылечиться от болезни, либо очередной кризис или цепочка кризисов продолжит сажать нас на эту иглу, пока это не станет очевидным. С этой точки зрения ни Россия, ни кто-либо извне Казахстану не помогут. Это внутреннее политическое решение и внутреннее понимание того, как это будет происходить», — рассуждает эксперт.

Если Казахстан хочет слезть с нефтяной иглы, то нужно принять внутреннее политическое решение и иметь внутреннее понимание того, как это будет происходить, и тогда в фигуральном смысле любой ветер будет попутным, подчеркнул Кусаинов.

А если Казахстан не примет такое решение, любой ветер будет встречным, и если он от этого будет убегать, у него возникнут проблемы во всех отраслях экономики, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.