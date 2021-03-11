На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.
По словам Золотарева, критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Закарпатье и Ивано-Франковске говорит о том, что Украину накрывает третья волна COVID-19. Однако это не заставит президента Украины Владимира Зеленского поменять свою позицию относительно российской вакцины «Спутник V», отметил эксперт.
«Очевидно, тут все-таки семипосольщина указала, что украинцы должны вакцинироваться чем угодно, но только не "Спутником"», — подчеркнул он.
Политолог сообщил, что скоро на Украину должны начаться поставки китайской вакцины Sinovac, которая имеет ту же эффективность, что и индийский Covishield. По данным Золотарева, у Covishield эффективность составляет порядка 60%, а исключение тяжелых форм — 90%.
На фоне тех же показателей «Спутника», Pfizer и Moderna — это более чем скромный показатель, подчеркнул он.
Ранее в интервью газете New York Times Зеленский заявил, что если вопрос будет касаться жизни и смерти людей, то Украина будет рассматривать все варианты вакцинации.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.