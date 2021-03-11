Запад рассчитывает на то, что в Киеве сидят безумцы, которые готовы начать войну в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Виталий Третьяков

Эскалация в Донбассе, «российский майдан» и свержение Путина. Версии © РИА Новости, Сергей Батурин | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский должен быть полным безумцем, чтобы даже при поддержке Запада пойти на такой шаг. Как минимум он должен рассчитывать на разгром своих вооружённых сил, деморализацию общества и потерю поста президента.

Но по словам и поступкам Зеленского трудно оценить его нынешнее интеллектуальное и психологическое состояние. Он иногда предпринимает такие действия, которые ставят под сомнение его психическую устойчивость.

«На Западе и на Украине есть силы, которые работают в связке, рассматривающие вооруженную масштабную операцию ВСУ и ДНР и ЛНР не как способ отвоевания этих территорий, а как наилучший механизм быстрого втягивания на Украину военных баз НАТО, предпочтительно американцев. Это самая большая опасность», — рассказал политолог.

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С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».