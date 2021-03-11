Эскалация в Донбассе, «российский майдан» и свержение Путина. Версии
Эскалация в Донбассе, «российский майдан» и свержение Путина. Версии
© РИА Новости, Сергей Батурин | Перейти в фотобанк
По его словам, Владимир Зеленский должен быть полным безумцем, чтобы даже при поддержке Запада пойти на такой шаг. Как минимум он должен рассчитывать на разгром своих вооружённых сил, деморализацию общества и потерю поста президента.

Но по словам и поступкам Зеленского трудно оценить его нынешнее интеллектуальное и психологическое состояние. Он иногда предпринимает такие действия, которые ставят под сомнение его психическую устойчивость.

«На Западе и на Украине есть силы, которые работают в связке, рассматривающие вооруженную масштабную операцию ВСУ и ДНР и ЛНР не как способ отвоевания этих территорий, а как наилучший механизм быстрого втягивания на Украину военных баз НАТО, предпочтительно американцев. Это самая большая опасность», — рассказал политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».

 

 

 

 