Украинские власти отказываются закупать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» из политических соображений. При этом относительно уже поставленной в страну индийской вакцины Covishield также нет консенсуса: врачи массово отказываются от вакцинации, а экс-президент Петр Порошенко публично называет ее «говном».
По словам Золотарева, споры вокруг вакцин усиливают антипрививочные настроения среди украинцев: так, по его данным, 57% жителей страны не хотят вакцинироваться ни Pfizer, ни Covishield, ни «Спутником».
Он отметил, что тема стала «хайповой»: в интернете появилось множество демотиваторов из серии «вакцинировавшиеся индийской вакциной превращаются в персонажей индийского кино».
«Но, глядя на то, как обстоят дела в регионах, уже не до смеха. Две недели назад я на одном из каналов говорил о том, что эхо Буковеля докатилось до Ивано-Франковской области, и в комментариях начали "вы все врете", а сегодня уже мэр Ивано-Франковска говорит о критической ситуации. Закарпатье попало в "красную" зону. Очевидно, что Украина сталкивается с третьей волной коронавируса, а в ситуации, когда горит дом, не время разбираться, какого цвета должно быть ведро с водой», — заявил политолог.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.
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