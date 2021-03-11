Когда Украина сталкивается с третьей волной коронавируса, не время рассуждать о том, какая вакцина патриотичней. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Порошенко назвал «говном» закупленную властями Украины вакцину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петр Порошенко публично называет ее «говном».

По словам Золотарева, споры вокруг вакцин усиливают антипрививочные настроения среди украинцев: так, по его данным, 57% жителей страны не хотят вакцинироваться ни Pfizer, ни Covishield, ни «Спутником».

Он отметил, что тема стала «хайповой»: в интернете появилось множество демотиваторов из серии «вакцинировавшиеся индийской вакциной превращаются в персонажей индийского кино».

«Но, глядя на то, как обстоят дела в регионах, уже не до смеха. Две недели назад я на одном из каналов говорил о том, что эхо Буковеля докатилось до Ивано-Франковской области, и в комментариях начали "вы все врете", а сегодня уже мэр Ивано-Франковска говорит о критической ситуации. Закарпатье попало в "красную" зону. Очевидно, что Украина сталкивается с третьей волной коронавируса, а в ситуации, когда горит дом, не время разбираться, какого цвета должно быть ведро с водой», — заявил политолог.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.

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