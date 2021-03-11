Киев готовится к широкомасштабной военной операции, но будет ли она направлена только против Донбасса или что-то подобное попытаются сотворить с Крымом, сказать трудно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Виталий Третьяков

Украинский гамбит: чем для Киева и Москвы закончится новая война на Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Не думаю, что Вашингтон, а тем более Брюссель, Берлин дадут Зеленскому внятный и четкий приказ о вооруженном вторжении в ДНР и ЛНР. Запад не так воспитан. Но то, что из разных точек западного истеблишмента будут поступать сигналы разной интенсивности, поощряющие это, совершенно очевидно», — сказал Виталий Третьяков.

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С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».