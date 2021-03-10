«Я должен заявить, что мы приостанавливаем все взаимоотношения на уровне органов самоуправления с властями Тернополя», — говорится в заявлении мэра Замости Анджея Внука, обнародованного на сайте города.
Внук также рассказал, что Замость отказывается от реализации проекта «Общая история двух городов — Тернополя и Замости», на который получено финансирование из европейских средств в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша — Белоруссия — Украина».
«Этот проект должен был продвигать общую историю двух городов и народов. В текущей ситуации такое сотрудничество невозможно», — подчеркнул градоначальник.
Он отметил, что невозможно закрывать глаза на решение тернопольских депутатов назвать стадион в честь Шухевича, ответственного за геноцид в 1943-1944 годах польских жителей волынского, тернопольского, станиславовского и львовского воеводств.
Внук выразил уверенность в том, что в Тернополе «поймут, что любая инициатива, касающаяся прославления военных преступников, порождает ее повторение».
5 марта сессия Тернопольского горсовета приняла решение о присвоении местному стадиону названия «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича». 9 марта это решение осудил посол Израиля на Украине Джоэль Лион.
Шухевич известен не только своей причастностью к Волынской резне. Нацистский батальон «Нахтигаль» под его командованием, укомплектованный украинскими националистами, принимал участие в еврейском погроме во Львове в 1941 году.
В частности, его представители пытали и убивали евреев в тюрьме Бригидки.
До своего расформирования «Нахтигаль» последовательно выполнял карательные функции: сторожил еврейское население и советских военнопленных, производил расстрел евреев, участвовал в уничтожении польских профессоров.