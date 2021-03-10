Власти города Замость (Польша) приняли решение прекратить сотрудничество с горсоветом Тернополя (Украина) после решения переименовать тернопольский городской стадион в честь нацистского коллаборациониста Романа Шухевича, одного из ответственных за массовые убийства поляков в 1943 году (Волынская резня)

«Я должен заявить, что мы приостанавливаем все взаимоотношения на уровне органов самоуправления с властями Тернополя», — говорится в заявлении мэра Замости Анджея Внука, обнародованного на сайте города.

Внук также рассказал, что Замость отказывается от реализации проекта «Общая история двух городов — Тернополя и Замости», на который получено финансирование из европейских средств в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша — Белоруссия — Украина».

«Этот проект должен был продвигать общую историю двух городов и народов. В текущей ситуации такое сотрудничество невозможно», — подчеркнул градоначальник.

Зачем "зоотечественники" в Украине прославляют Шухевича и врут про СС © Public Domain

Внук выразил уверенность в том, что в Тернополе «поймут, что любая инициатива, касающаяся прославления военных преступников, порождает ее повторение».

5 марта сессия Тернопольского горсовета приняла решение о присвоении местному стадиону названия «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича». 9 марта это решение осудил посол Израиля на Украине Джоэль Лион.

День в истории. 5 марта: ликвидирован командующий УПА* Роман Шухевич © Public domain

В частности, его представители пытали и убивали евреев в тюрьме Бригидки.

До своего расформирования «Нахтигаль» последовательно выполнял карательные функции: сторожил еврейское население и советских военнопленных, производил расстрел евреев, участвовал в уничтожении польских профессоров.