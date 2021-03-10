Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится 11 марта в 15:00, сказала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 10 марта

«Совет национальной безопасности и обороны состоится завтра в 15:00. Повестка дня еще не обнародованы», — заявила она.

Ранее издание «Зеркало недели» со ссылкой на свой источник сообщило о том, что заседание перенесено с 12 на 11 марта, повестка не определена окончательно, однако известно, что будет рассмотрен вопрос о лишении военных и почетных званий граждан, перешедших на сторону России.

Супероружие Зеленского. Как СНБО зачищает оппозицию Украины © пресс-служба президента Украины

10 марта экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру рассказал, что Зеленский намерен в скором времени попытаться ликвидировать партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), а ее лидера Виктора Медведчука отправить за решетку.

По данным Царева, Зеленского убедили в том, что это поможет ему наладить отношения с президентом США Джо Байденом.

При этом юридическая возможность для ликвидации партии ОПЗЖ уже найдена, рассказал Царев со ссылкой на свой источник в украинских правящих кругах.

Напомним, санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко по решению СНБО президент Зеленский ввел 19 февраля.

2 февраля СНБО принял решение закрыть телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK, принадлежавшие однопартийцу Медведчука Тарасу Козаку.