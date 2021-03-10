«ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти», — заявил Стано.
По его словам, во время последних контактов между президентом США Джо Байденом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в заседании Совета ЕС по иностранным делам в феврале «ЕС и США подчеркнули важность тесной координации наших соответствующих политик и мероприятий, в том числе в Восточной Европе.
Стано при этом упомянул, что в режиме санкций Евросоюза нет «критерия, позволяющего применять санкции против лиц, ответственных за коррупцию».
Напомним, 5 марта США ввели санкции против «олигарха и бывшего украинского чиновника» Игоря Коломойского и его семьи.