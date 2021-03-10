Европейский союз поддерживает санкции США в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, сказал представитель ЕС по вопросам внешней политики Петер Стано 10 марта

«ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти», — заявил Стано.

Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского Джо Байденом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в заседании Совета ЕС по иностранным делам в феврале «ЕС и США подчеркнули важность тесной координации наших соответствующих политик и мероприятий, в том числе в Восточной Европе.

Стано при этом упомянул, что в режиме санкций Евросоюза нет «критерия, позволяющего применять санкции против лиц, ответственных за коррупцию».

Напомним, 5 марта США ввели санкции против «олигарха и бывшего украинского чиновника» Игоря Коломойского и его семьи.