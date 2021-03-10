Сегодняшняя ситуация в Белоруссии уже не столь «революционна», как после президентских выборов. Об этом рассказал известный белорусский радиожурналист Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Шарапов: У Лукашенко четко прозвучало: Россия — наш геополитический союзник © Facebook, Вячеслав Шарапов Светлана Тихановская в интервью немецкому издания выразила мнение, что «режим Лукашенко» падет весной. В то же время сам президент Александр Лукашенко заявляет, что никакого трансфера власти в Белоруссии быть не может.

Протест, который локализировался на городских кухнях, многое переосмыслил, пересмотрел отношение к своим лидерам, которые в большинстве своем находятся за границей, и, следовательно, утратил свою энергию, отметил эксперт.

«Многие хоть и держат фигу в кармане, но поняли, что нет никакого смысла лезть на баррикады», — констатировал Шарапов.

А в этих условиях актуальность форсирования союзного строительства уже не является столь очевидной, да и той широкой поддержки союзной идеи, которая была лет 25 тому назад, сегодня уже не наблюдается — произошла смена поколений, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.