Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планирует задействовать спутники для слежки за неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, сообщила пресс-служба ведомства 10 марта

«Минреинтеграции совместно с партнерами планирует использовать спутниковые снимки, которые являются самыми надежными источниками информации о территории Украины, где органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия», — говорится в сообщении.

Украинский гамбит: чем для Киева и Москвы закончится новая война на Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

Например, для наблюдения за развитием свалок и их рекультивации, за деградацией почв и улучшением качества воды без участия Киева.

Также с помощью спутников киевский режим будет мониторить изменения в инженерно-транспортной инфраструктуре, составлять подробные карты местности и моделировать развитие ситуации.

Чьи именно спутники намерена использовать украинская власть для наблюдений, не сообщается.