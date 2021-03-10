«Минреинтеграции совместно с партнерами планирует использовать спутниковые снимки, которые являются самыми надежными источниками информации о территории Украины, где органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия», — говорится в сообщении.
В пресс-службе утверждают, что спутниковые снимки будут использовать для решения экологических задач и мониторинга чрезвычайных ситуаций.
Например, для наблюдения за развитием свалок и их рекультивации, за деградацией почв и улучшением качества воды без участия Киева.
Также с помощью спутников киевский режим будет мониторить изменения в инженерно-транспортной инфраструктуре, составлять подробные карты местности и моделировать развитие ситуации.
Чьи именно спутники намерена использовать украинская власть для наблюдений, не сообщается.