Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский признал, что остановить «Северный поток — 2» уже невозможно.
Тем не менее, в совместном заявлении украино-американских политиков, дипломатов и экспертов утверждается, что США и Украина должны в едином трансатлантическом порыве выступить против трубопровода.
В документе утверждается, что в случае завершения проекта Евроатлантическое единство окажется под угрозой.
Также в обращении указывается, что Украина должна провести серьезные реформы, чтобы повысить энергоэффективность и искоренить коррупцию в энергетическом и других секторах.
С американской стороны обращение подписали Фрэнсис Фукуяма, экс-заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Мария Йованович, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор.