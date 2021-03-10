Американские и украинские политики, дипломаты и эксперты потребовали остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2», подписав совместное обращение в рамках Киевского форума, сообщил фонд Open Ukraine 10 марта

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский признал, что остановить «Северный поток — 2» уже невозможно.

Тем не менее, в совместном заявлении украино-американских политиков, дипломатов и экспертов утверждается, что США и Украина должны в едином трансатлантическом порыве выступить против трубопровода.

В документе утверждается, что в случае завершения проекта Евроатлантическое единство окажется под угрозой.

Также в обращении указывается, что Украина должна провести серьезные реформы, чтобы повысить энергоэффективность и искоренить коррупцию в энергетическом и других секторах.

С американской стороны обращение подписали Фрэнсис Фукуяма, экс-заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Мария Йованович, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор.