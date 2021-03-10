Эффективность вакцины «Спутник V», созданной российскими учеными, с точки зрения информационной и пропагандистской деятельности — хорошая тема для создания позитивного образа, отметил журналист. Однако понятно, что существует установка всеми силами ей противодействовать, добавил он.
«На Украине это несильно скажется, потому что все то, что туда попадет из наших вакцин, попадает контрабандным путем и коррупционной составляющей, и попадает к состоятельным людям, которые не готовы рисковать и прививаться сомнительной индийской вакциной», — предположил Кнырик.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
На Украине в конце февраля стартовала вакцинация препаратом Covishield, который производится по лицензии AstraZeneca на индийском заводе. Часть людей отказывается от прививки этой вакциной. При этом российскую вакцину власти Украины запретили регистрировать.