Успех вакцины «Спутник V» помогает формировать позитивный имидж России в мире, однако на Украине это скажется незначительно. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

Эффективность вакцины «Спутник V», созданной российскими учеными, с точки зрения информационной и пропагандистской деятельности — хорошая тема для создания позитивного образа, отметил журналист. Однако понятно, что существует установка всеми силами ей противодействовать, добавил он. Борьба с COVID-19: В Евросоюзе начали процедуру регистрации вакцины «Спутник V», которую готовятся применять всё новые страны — члены ЕС

«На Украине это несильно скажется, потому что все то, что туда попадет из наших вакцин, попадает контрабандным путем и коррупционной составляющей, и попадает к состоятельным людям, которые не готовы рисковать и прививаться сомнительной индийской вакциной», — предположил Кнырик.

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На Украине в конце февраля стартовала вакцинация препаратом Covishield, который производится по лицензии AstraZeneca на индийском заводе. Часть людей отказывается от прививки этой вакциной. При этом российскую вакцину власти Украины запретили регистрировать.