Для ликвидации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» создана специальная группа, рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев 10 марта в интервью изданию Украина.ру

По его данным, Зеленского убедили в том, что ликвидация ОПЗЖ поможет ему наладить отношения с президентом США Джо Байденом, который до сих пор не нашел время даже для телефонных переговоров с главой украинского государства

«Зеленского убедили в том плане, что звонок последует, если партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчука-Рабиновича-Бойко-Левочкина. Уже найдена юридическая возможность, как это сделать», — подчеркнул Царев.

Олег Царев: кто он © Нина Зотина

«Ребята, которые мне об этом говорили, не настолько в этом осведомлены. Просто сказали, что работала группа, которая и нашла основания для запрета», — рассказал Царев.

Полный текст интервью Олега Царева будет опубликован на сайте Украина.ру в ближайшее время.