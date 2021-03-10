По его данным, Зеленского убедили в том, что ликвидация ОПЗЖ поможет ему наладить отношения с президентом США Джо Байденом, который до сих пор не нашел время даже для телефонных переговоров с главой украинского государства
«Зеленского убедили в том плане, что звонок последует, если партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчука-Рабиновича-Бойко-Левочкина. Уже найдена юридическая возможность, как это сделать», — подчеркнул Царев.
При этом он отметил, что не обладает информацией о том, каким образом режим Зеленского намерен ликвидировать ОПЗЖ.
«Ребята, которые мне об этом говорили, не настолько в этом осведомлены. Просто сказали, что работала группа, которая и нашла основания для запрета», — рассказал Царев.
Полный текст интервью Олега Царева будет опубликован на сайте Украина.ру в ближайшее время.