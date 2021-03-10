Жители полуострова Крым голосовали на референдуме в 2014 году за воссоединение с РФ ради восстановления исторической справедливости. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

Журналист отметил, что в Крыму есть объективные трудности, но людям ясно, кем они создаются и какими инструментами. Снег и засуха: Что происходит с водой в пересохшем Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«Центральная власть не виновата, что на Украине есть террористические группы, которые подорвали линию электропередачи. Никто не виноват в том, что они (властные структуры Украины — Ред.) дошли до абсурда и перекрыли воду, тем самым подорвав экологическую ситуацию в пока еще своей Херсонской области», — сказал Кнырик.

Однако все вопросы, пусть и со своими сложностями, постепенно решаются, а искусственно создаваемые сложности лишь демонстрируют истинное отношение украинской власти к Крыму и Донбассу, подчеркнул он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 млрд рублей.