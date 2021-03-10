Отмечается, что случай произошел в Черноморске.
«16-летнего парня полицейские охраны заметили ночью в центре с телескопической палкой, пистолетом, семью патронами к нему и пиротехническим снарядом, похожим на ракетницу», — говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года.