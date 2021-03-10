Полицейские Одесской области разоружили 16-летнего парня, который приобрел оружие в интернете и гулял с ним по городу. Об этом 10 марта сообщает полиция области

Отмечается, что случай произошел в Черноморске. Под Киевом мужчина угрожал жене и сыну гранатой © СБУ | СБУ | Перейти в фотобанк

«16-летнего парня полицейские охраны заметили ночью в центре с телескопической палкой, пистолетом, семью патронами к нему и пиротехническим снарядом, похожим на ракетницу», — говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года.