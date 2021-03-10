«Будет либо задержание, либо возбуждение уголовных дел против Андрея Деркача, который сотрудничал с Робертом Джулиани, адвокатом Трампа», — сказал Царев, сославшийся на свои источники в украинской власти.
Перед выборами президента США в 2020 году Деркач обнародовал записи разговоров Порошенко с Байденом, которые обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию МВФ, национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу предпринимателя Игоря Коломойского.
Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении экс-нардепа Александра Онищенко.
Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза», и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.
Полный текст интервью Олега Царева будет опубликован на сайте Украина.ру в ближайшее время.