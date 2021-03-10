Опубликовавшего записи переговоров Джо Байдена и Петра Порошенко Андрея Деркача вскоре могут арестовать, рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру 10 марта

«Будет либо задержание, либо возбуждение уголовных дел против Андрея Деркача, который сотрудничал с Робертом Джулиани, адвокатом Трампа», — сказал Царев, сославшийся на свои источники в украинской власти.

Перед выборами президента США в 2020 году Деркач обнародовал записи разговоров Порошенко с Байденом, которые обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию МВФ, национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу предпринимателя Игоря Коломойского.

Олег Царев: кто он © Нина Зотина

Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза», и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.

Полный текст интервью Олега Царева будет опубликован на сайте Украина.ру в ближайшее время.