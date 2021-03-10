Новый план по мирному урегулированию в Донбассе будет представлен на встрече политсоветников лидеров «нормандской четверки» в текущем месяце. Об этом 10 марта в эфире телеканала «Украина 24» рассказал советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович

По его словам, Франция и Германия разработали собственный план, который предусматривает их разные инициативы по урегулированию конфликта.

«И он должен быть презентован до конца марта во время очередной встречи политических советников. Подробности его не разглашаются, потому что (есть) договоренность о конфиденциальности. Только после принятия соответствующих соглашений их обнародуют», — сказал представитель Киева.

Глава МИД ДНР раскритиковала анонсированный план Киева по Донбассу © mid-dnr.su | mid-dnr.su | Перейти в фотобанк Андрей Ермак заверил, что Украина ожидает одобрения Россией нового плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе. При этом в Кремле заявили, что не осведомлены о новых планах Киева относительно Донбасса, и предложили вернуться к выполнению Минских соглашений.

Ничего не знают о новых инициативах Киева и в ДНР, утверждает министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

Тем не менее Арестович утверждает, что российская сторона в курсе происходящего.