Украинская певица Оля Полякова дала новое интервью для YouTube-канала Connecting Women с Инной Катющенко, где рассказала о том, что больше всего обидных комментариев получает не от мужчин, а именно от женщин, в чем видит определенную закономерность. Ролик на днях появился на просторах видеохостинга

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«От женщин, которые сами поставили крест на себе, своей молодости, энергии. Они сидят в интернете и всю эту гадость выливают из себя. Меня это не может обидеть, потому что я знаю — это не обо мне, это о ней. Если она мне пишет: "Куда ты ноги открыла, тебе уже пора к земле привыкать", то я понимаю, что это она готовится, — сказала Полякова.

Певица уточнила, что такой взгляд на жизнь в принципе характерен для большинства славянских женщин, и его давно пора безжалостно искоренять, привыкая к постулату о том, что «сегодняшние 50 — это новые 30».

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Певице Оле Поляковой 37 лет, она уроженка Винницы. Окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.

При этом репертуар исполнительницы совсем не классический. Самые известные ее хиты — «Шлепки», «Королева ночи», «Суперблондинка» и «Ночная жрица».

Певица много лет замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двух дочерей.