Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое предполагалось провести 12 марта, перенесли на 15:00 11 марта, сообщило интернет-издание «Зеркало недели»

По его данным, повестка встречи окончательно не сформирована, однако среди прочего «будет продолжена цепь решений о лишении воинских и почетных званий граждан, которые перешли на сторону государства-агрессора».

Также источник издания рассказал, что будет рассмотрен вопрос выполнения государственного оборонного заказа на 2021 год.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен в скором времени попытаться ликвидировать партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), а ее лидера Виктора Медведчука отправить за решетку.

Медведчука подвинули. Что дальше? © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Джо Байденом.

При этом юридическая возможность для ликвидации партии ОПЗЖ уже найдена, рассказал Царев со ссылкой на свой источник в украинских правящих кругах.

Напомним, санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко по решению СНБО президент Зеленский ввел 19 февраля.

2 февраля СНБО принял решение закрыть телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK, принадлежавшие однопартийцу Медведчука Тарасу Козаку.