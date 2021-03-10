По его данным, повестка встречи окончательно не сформирована, однако среди прочего «будет продолжена цепь решений о лишении воинских и почетных званий граждан, которые перешли на сторону государства-агрессора».
Также источник издания рассказал, что будет рассмотрен вопрос выполнения государственного оборонного заказа на 2021 год.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен в скором времени попытаться ликвидировать партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), а ее лидера Виктора Медведчука отправить за решетку.
По данным Царева, Зеленского убедили в том, что это поможет ему наладить отношения с президентом США Джо Байденом.
При этом юридическая возможность для ликвидации партии ОПЗЖ уже найдена, рассказал Царев со ссылкой на свой источник в украинских правящих кругах.
Напомним, санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко по решению СНБО президент Зеленский ввел 19 февраля.
2 февраля СНБО принял решение закрыть телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK, принадлежавшие однопартийцу Медведчука Тарасу Козаку.