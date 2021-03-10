Отмечается, что утром 10 марта к полицейским в Бердянске поступило сообщение о том, что в квартире на седьмом этаже по улице Волонтеров произошел взрыв.
«Правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства», — говорится в сообщении.
В результате происшествия на месте погибли жители квартиры — двое мужчин 50 и 60 лет. Женщину 1971 года в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего случившемуся будет дана правовая квалификация.