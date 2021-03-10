Двое мужчин погибли, еще одна женщина получила ранения в результате взрыва неустановленного предмета в квартире многоэтажного дома в Бердянске Запорожской области Украины. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба региональной полиции на своем сайте

Отмечается, что утром 10 марта к полицейским в Бердянске поступило сообщение о том, что в квартире на седьмом этаже по улице Волонтеров произошел взрыв. Взрыв произошел в квартире многоэтажки в Кропивницком © ГСЧС Украины

«Правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства», — говорится в сообщении.

В результате происшествия на месте погибли жители квартиры — двое мужчин 50 и 60 лет. Женщину 1971 года в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего случившемуся будет дана правовая квалификация.