Отмечается, что инвесторам предложили пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте со сроком обращения шесть месяцев, год, полтора года, два и три года.
«Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,03%, 1-летних — 10,62%, 1,5-летних — 10,96%, 2-летних — 11,80%, 3-летних — 12,05%», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в прошлом году Министерство финансов Украины за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 258,8 млрд гривен (около 630 млрд рублей), 3,9 млрд долларов и 845 млн евро.
Украина по-прежнему ожидает транша от Международного валютного фонда, который должен был поступить еще в прошлом году. Фонд требует от Украины подписать дополнительный протокол, в котором указаны обязательства власти перед Фондом для получения следующего транша.