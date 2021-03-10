Минфин Украины по итогам аукционов по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлек в бюджет в эквиваленте 5,2 млрд грн (около 14 млрд рублей). Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Минфина в Facebook

Минфин Украины предложил инвесторам 5 выпусков гособлигаций © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,03%, 1-летних — 10,62%, 1,5-летних — 10,96%, 2-летних — 11,80%, 3-летних — 12,05%», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Министерство финансов Украины за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 258,8 млрд гривен (около 630 млрд рублей), 3,9 млрд долларов и 845 млн евро.

Украина по-прежнему ожидает транша от Международного валютного фонда, который должен был поступить еще в прошлом году. Фонд требует от Украины подписать дополнительный протокол, в котором указаны обязательства власти перед Фондом для получения следующего транша.