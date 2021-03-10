Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, который прославился в образе проводницы Верки Сердючки, обрадовал поклонников, разместив на днях в Instagram фото из 1990-х

На фото — совсем молодая Верка Сердючка в первом варианте наряда — с внушительным бюстом, в берете набекрень, рубашке и шерстяной клетчатой юбке и в колготках со складками. В руках у Сердючки — ручной диск для подачи сигналов и полевые травы.

«1991-й год. Полтава. Первое цветное фото», — подписал артист снимок. «Два суперчела!»: Данилко опубликовал фото из 1990-х © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

В комментариях пользователи сети отметили, что чувствуют ностальгию по тому времени, и поздравили Данилко с долгой и успешной творческой деятельностью.

«Обожаю этот образ! Вечно молодая и милая, наша проводница к хорошему настроению», «Как же я скучаю за той чудаковатой и смешной девушкой Верой…», «Веруня, жги», «Это была любовь с первого взгляда. Как увидела Веруню с колготками гармошкой, и все», — написали в комментариях.

Идея образа оптимистичной проводницы появилась у Данилко еще в 1980-х годах, когда он в студенчестве играл в КВН. В 2000-х Сердючку узнал весь мир, в том числе и благодаря участию Данилко в этом образе в «Евровидении».

Ранее Данилко поделился одним из последних снимков в наряде Сердючки. В 2018 году он заявил, что прекращает выступать в этом полюбившемся зрителям образе.