Лучшая легкоатлетка Украины в 2019 году, бегунья на длинные дистанции София Яремчук приняла итальянское гражданство. О мотивах спортсменки пишет 10 марта сайт Tribuna.com

О том, что Яремчук обзавелась итальянским паспортом, впервые стало известно после ее победы в 10-километровом забеге в рамках соревнований Roma Riparte-Riparti Roma 6 марта.

После того как эта информация стала достоянием общественности, бегунья прокомментировала данную ситуацию чиновникам из отделения Национального олимпийского комитета в родной для нее Львовской области. Первая ракетка Украины снялась топлес накануне поединка с белорусской спортсменкой © Элина Свитолина/Инстаграм

«Это был непростой шаг для меня и очень обдуманный. Хочу отметить, что я уже много лет тренируюсь в Италии, здесь живет моя мама», — рассказала Яремчук.

Легкоатлетка подчеркнула, что Львовская область ни разу не оказала ей финансовую поддержку, все тренировки и участие в соревнованиях ей приходилось оплачивать из собственного кармана. Она добавила, что особо тяжело ей пришлось в разгар коронавирусной пандемии, когда все коммерческие старты были отменены.

Яремчук также заявила, что еще не знает, сможет ли продолжать выступления под флагом Украины, ей еще предстоит обсудить этот вопрос с юристами и руководством Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Спортсменка призвала теперь уже бывших соотечественников отнестись с пониманием к ее решению и не осуждать ее, однако не все прислушались к ее просьбе. Так, в сети многие раскритиковали решение Яремчук обзавестись итальянским гражданством, призвав президента Украины Владимира Зеленского лишить бегунью украинского паспорта.

На Украине официально запрещено двойное гражданство, тем временем власти готовят законопроект, который позволит украинцам иметь второе гражданство любой другой страны, кроме РФ.