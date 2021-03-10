«Мотор Сич» станет как минимум символом «свободной экономики» в марионеточном государстве, как максимум – витриной тоталитарного глобализма имени США. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Максим Максимов

По его мнению, воля Вашингтона диктует президенту Украины Владимиру Зеленскому все его действия в данном вопросе. Китайские инвесторы об этом знают, поэтому и подали иск именно в американский суд.

«Судебные перспективы тухлые, но китайцев это, похоже, не смущает. Вопрос давно вышел из экономического контекста. У условного Владимира Зеленского, за которым стоят вполне реальные украинские олигархи (тот же Вячеслав Богуслаев), был выбор: национальные интересы или темник Вашингтонского обкома. Без метафор: выполнить контракт, передав КНР "Мотор Сич", сохранив лицо и продлив жизнь предприятию. Или апортировать дяде Сэму, который не только сам ввел санкции в отношении фигурантов этого дела, компаний CNOOC и Skyrizon, но и активно, публично и открыто, без церемоний давил на Киев, требуя отмены сделки», — отметил Максимов.

Не будите спящего тигра. Как Китай накажет Украину за «Мотор Сич» © AP, Vincent Yu

Ранее сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» подали иск против Украины в международный арбитраж на сумму 3,6 млрд долларов после того, как Киев по указанию США заблокировал инвестиционную сделку.

Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует лишиться всего своего экспорта не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Его объемы на текущий момент составляют около 7 млрд долларов ежегодно.