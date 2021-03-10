Странный случай с «оживающей» бутылкой воды в супермаркете в Днепре (бывший Днепропетровск) засняли на видео. Ролик опубликовали в Тelegram-канале «Народный ревизор» 10 марта

На видео маленькая пластиковая бутылка с водой, словно живая, выпрыгивает из упаковки, подскакивает на полу и бурно разливается.

Ролик стал популярным в сети. Пользователи гадают, из-за чего такое могло произойти. Украинка с бюстом-великаном рассказала о магии магнетизма © Мила Кузнецова/Инстаграм

Некоторые считают, что здесь не обошлось без вмешательства внеземной цивилизации. Но, скорее всего, инцидент объясняется просто: бутылка стояла под наклоном, и упаковочная пленка в какой-то момент не выдержала давления.

«Магия (или физика?) в одном из днепровских «АТБ», — подписали ролик авторы ресурса.