На видео маленькая пластиковая бутылка с водой, словно живая, выпрыгивает из упаковки, подскакивает на полу и бурно разливается.
Ролик стал популярным в сети. Пользователи гадают, из-за чего такое могло произойти.
Некоторые считают, что здесь не обошлось без вмешательства внеземной цивилизации. Но, скорее всего, инцидент объясняется просто: бутылка стояла под наклоном, и упаковочная пленка в какой-то момент не выдержала давления.
«Магия (или физика?) в одном из днепровских «АТБ», — подписали ролик авторы ресурса.