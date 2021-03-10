Милявская надела на шоу яркое платье-пиджак цвета фуксии, подол которого обильно украшен перьями. Дополнили образ босоножки, клатч и шелковый платок той же расцветки.
Когда певица присела на диван рядом с ведущим, полы ее пиджака распахнулись, обнажив его взору белье на груди.
«Прости, я могу тебя попросить… А то у меня ощущение, что я вновь маленький и пора есть», — обратился к Лолите Ургант, прося таким образом прикрыть зону декольте.
«Как же мило Ваня засмущался от выпавшей груди Лолы», — написал один из подписчиков под видео.
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Помимо певческой карьеры 57-летняя Лолита в последнее время служит в театре «Модерн» Юрия Грымова, куда он лично пригласил ее на роль молодой невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной.
В конце февраля Милявская призналась, что новая деятельность дается ей очень тяжело, и дошло уже до того, что приходится употреблять успокоительное, чтобы справиться с паническими атаками.