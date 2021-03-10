Певица с украинскими корнями Лолита Милявская стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» Ивана Урганта, куда пришла в необычном наряде, спровоцировавшем юмор ведущего. Запись эфира опубликована на днях на YouTube-канале программы

Милявская надела на шоу яркое платье-пиджак цвета фуксии, подол которого обильно украшен перьями. Дополнили образ босоножки, клатч и шелковый платок той же расцветки.

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«Прости, я могу тебя попросить… А то у меня ощущение, что я вновь маленький и пора есть», — обратился к Лолите Ургант, прося таким образом прикрыть зону декольте.

«Как же мило Ваня засмущался от выпавшей груди Лолы», — написал один из подписчиков под видео.

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Помимо певческой карьеры 57-летняя Лолита в последнее время служит в театре «Модерн» Юрия Грымова, куда он лично пригласил ее на роль молодой невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной.

В конце февраля Милявская призналась, что новая деятельность дается ей очень тяжело, и дошло уже до того, что приходится употреблять успокоительное, чтобы справиться с паническими атаками.