Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) Украины составило и направило в суд 14 административных протоколов на мэра Львова Андрея Садового. Об этом 10 марта сообщается на сайте ведомства

При этом Садовый в Facebook поспешил объяснить ситуацию. Он пояснил, что в городе общественные организации могут получить скидку на аренду коммунального имущества. В прошлом году прокуратура усомнилась в правильности такого решения. Мэр Львова Садовый разозлился из-за белорусских автобусов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Садовый уверяет, что постановление горсовета было полностью синхронизировано с соответствующим постановлением Кабмина и приказом Фонда госимущества, на основе которых работают практически все органы местного самоуправления Украины. Но против руководителя управления коммунальной собственности все же открыли уголовное производство.

«Я обратился к 280 депутатам, премьер-министру, генеральному прокурору, НАБУ, президенту, ГБР, акцентируя абсурдность таких обвинений. Потому прокуратура не имеет никакого права вмешиваться в хозяйственную деятельность городского совета, которая осуществляется в абсолютном соответствии с действующим законодательством», — написал он.

По словам Садового, суд по этому делу уже состоялся и своим решением подтвердил «абсурдность обвинений». Однако прокуратура сообщила в НАПК о вмешательстве Садового в их деятельность, и в ответ на его письма составили 14 протоколов.