На программу «Большая реставрация» Офис президента Украины выделил рекордную для страны сумму – 2 млрд гривен. Об этом 10 марта на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм» заявил замглавы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко

Отмечается, что программа рассчитана на три года.

«Президентом было принято решение об открытии новой программы в рамках "Большого строительства", которая называется "Большая реставрация". Это программа восстановления и реставрации объектов культурного наследия — театров, замков, музеев, крепостей и так далее. На программу "Большая реставрация" выделена рекордная сумма в истории Украины — 2 млрд гривен», — сказал Тимошенко.

Мы её теряем. Почему наши дети могут не увидеть Одессу © viknaodessa.od.ua

«Мы не восстанавливаем такие объекты, чтобы они стояли пустые, мы строим к ним дороги, заводим туда новый менеджмент, чтобы люди приезжали, смотрели и узнавали больше о своей стране. Это важно в сегодняшней реальности, когда люди из-за пандемии не смогут много выезжать за границу», — подчеркнул замглавы ОП.

По словам Тимошенко, на некоторых объектах уже ведутся реставрационные работы в рамках программы.

Ранее на Украине была запущена госпрограмма «Большое строительство», которую курирует Кирилл Тимошенко. Данный проект неоднократно подвергался критике за масштабную коррупцию при его осуществлении, а главным выгодоприобретателем при этом называют самого замглавы ОП.