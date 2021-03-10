Отмечается, что программа рассчитана на три года.
«Президентом было принято решение об открытии новой программы в рамках "Большого строительства", которая называется "Большая реставрация". Это программа восстановления и реставрации объектов культурного наследия — театров, замков, музеев, крепостей и так далее. На программу "Большая реставрация" выделена рекордная сумма в истории Украины — 2 млрд гривен», — сказал Тимошенко.
По его словам, «Большая реставрация» будет направлена на сохранение культурного наследия Украины. Изначально ее планировали осуществить за год, но позже увеличили сроки до трех лет.
«Мы не восстанавливаем такие объекты, чтобы они стояли пустые, мы строим к ним дороги, заводим туда новый менеджмент, чтобы люди приезжали, смотрели и узнавали больше о своей стране. Это важно в сегодняшней реальности, когда люди из-за пандемии не смогут много выезжать за границу», — подчеркнул замглавы ОП.
По словам Тимошенко, на некоторых объектах уже ведутся реставрационные работы в рамках программы.
Ранее на Украине была запущена госпрограмма «Большое строительство», которую курирует Кирилл Тимошенко. Данный проект неоднократно подвергался критике за масштабную коррупцию при его осуществлении, а главным выгодоприобретателем при этом называют самого замглавы ОП.