Швартовка кораблей началась около 11:00 (12:00 мск).
В составе морского отряда находятся испанские и румынские корабли, а его флагман — учебный корабль A577 TCG — ходит по флагом Турции. Командует группой капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.
Капитаны судов 10 марта проведут в Одессе встречу с высшим командным составом Военно-морского флота Украины. При этом официальная цель визита судов Альянса в порт не называется.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах провести в Одессе совместные с НАТО командно-штабные учения в 2021 году. Они получат название «Нерушимая стойкость» и состоятся до конца 2021 года.
При этом правительство страны приняло решение продать или утилизировать свой флагманский корабль — недостроенный тяжелый ракетный крейсер «Украина», предварительно сняв с него все вооружение. В случае внепланового затопления судна может произойти экологическая катастрофа в акватории рек Ингул, Южный Буг, а также Черного моря.