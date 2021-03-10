Противоминная группа кораблей НАТО вошла в порт Одессы. Об этом 10 марта сообщил местный портал «Думская.net»

Украина: извилистый путь в НАТО © nato.int

В составе морского отряда находятся испанские и румынские корабли, а его флагман — учебный корабль A577 TCG — ходит по флагом Турции. Командует группой капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.

Капитаны судов 10 марта проведут в Одессе встречу с высшим командным составом Военно-морского флота Украины. При этом официальная цель визита судов Альянса в порт не называется.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах провести в Одессе совместные с НАТО командно-штабные учения в 2021 году. Они получат название «Нерушимая стойкость» и состоятся до конца 2021 года.

При этом правительство страны приняло решение продать или утилизировать свой флагманский корабль — недостроенный тяжелый ракетный крейсер «Украина», предварительно сняв с него все вооружение. В случае внепланового затопления судна может произойти экологическая катастрофа в акватории рек Ингул, Южный Буг, а также Черного моря.