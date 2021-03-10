На концерте украинской певицы Тины Кароль произошла нештатная ситуация, когда внезапно пропал звук, и артистке пришлось развлекать публику беседой. Известно об этом стало после того, как видео с выступления 9 марта было опубликовано на одной из фан-страниц исполнительницы в Instagram

Экс-депутат Рады признался, что начал читать книги в 40 лет © Михаил Гаврилюк/Фейсбук

«Чем, вы думаете, я буду заниматься после концерта?» — спросила у зрителей певица.

Кто-то из зала выкрикнул: «Скандалить», и в данном случае это ответ с двойным смыслом. С одной стороны, о том, что певица спросит с техников за инцидент во время концерта, а с другой стороны — отсылка к новому хиту артистки под названием «Скандал».

«Вы думаете, им сойдет это с рук? Но точно хвалить не буду», — уточнила Кароль.

«Милая Тинка, а команде п****ц, беги форест», «Спасайся кто может», — написали в соцсетях другие ее поклонники.

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Тина Кароль — украинская певица, имеет звание народной артистки страны, а также признана лучшей исполнительницей Украины в 2015 и 2017 годах по версии M1 Music Awards.