Стоимость продуктов питания на Украине растет из-за монопольных сговоров и манипуляций, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 10 марта

По его словам, именно этим объясняется обнаруженное Госстатом ускорение инфляции, хотя есть и «объективные факторы».

«Рост цен происходит из-за объективных факторов, но также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций», — сказал Шмыгаль.

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Ведутся переговоры об увеличении предложения, которое должно сбалансировать цены, уточнил Шмыгаль.

Как отмечал ранее глава украинского Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко, весной заметно ускорится рост цен на муку, макароны, хлебобулочные изделия, крупы, сахар и подсолнечное масло.

Весной продолжатся январские и февральские процессы, инфляция за январь и февраль составит не менее 2,5%, поэтому запланированный годовой показатель инфляции может быть достигнут уже по итогам сентября-октября, прогнозировал эксперт.