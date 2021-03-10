Президент РФ Владимир Путин не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако для этого должны быть выполнены достигнутые договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают 10 марта «Известия»

Ранее Владимир Зеленский пообещал, что в случае, если встреча в «нормандском формате» не состоится, он найдет возможность провести встречу с каждым лидером страны — участницы «нормандской четверки».

По словам Пескова, глава РФ никогда не отказывается от встречи, тем более когда она может стать результативной и «принести пользу всем».

Однако он подчеркнул, что для этого должны быть выполнены необходимые договоренности. Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить? © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена, в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей — в первую очередь мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе был принят странами «нормандского формата» и утвержден Советом безопасности ООН в 2015 году. Представители украинской стороны в последнее время не раз заявляли, что выполнить Минские соглашения в нынешней редакции невозможно.